Выпускники из Бурятии стали призерами Всероссийской олимпиады

Трое школьников получили дипломы с подписью от министра просвещения РФ Сергея Кравцова



Трое выпускников из Бурятии – Жамсо Хайдапов, Софья Надмитова и Янжина Ламажапова- стали призерами российской олимпиады школьников по физике, литературе и немецкому языку (соответственно). Дипломы им вручил заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Поздравляем вас с такой значимой победой. Это ваши первые шаги к достижению большего успеха в жизни. Мы надеемся, что на смену вам придут не менее сильные молодые люди, готовые принять участие в олимпиадах регионального и Всероссийского уровня. От лица министерства образования и науки поздравляем вас», - обратился он к призерам.



Сейчас в планах у «олимпийцев» - поступление в престижные вузы России. Жамсо Хайдапов планирует поступить в Московский политехнический университет, а Янжину Ламажапову пригласили обучаться в Российский университет дружбы народов. Третья участница, София Надмитова, пока еще не определилась с выбором вуза.



Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса (а соревнования по русскому языку и математике начинаются уже в четвертом).



Фото: egov-buryatia.ru/minobr





