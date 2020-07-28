В Бурятии тротуар в деревне сделали в форме «американских горок»

Сельчане креатив строителей не оценили





Пользователи паблика «Аноним 03» поделились фотографиями отремонтированного тротуара на улице Кооперативной в селе Кабанск. Как видно на снимках, он сделал весьма креативно – в форме американских горок.

«Вот такой тротуар уложили в Кабанске. Людям приходится идти по проезжей части, чтобы не участвовать в этих американских горках. К слову, эта дорога ведёт от главной площади до автовокзала, здания юстиции. А с 1 сентября по ней пойдут дети в школу. По тротуару ли пойдут или по ровной проезжей части?», задается вопросом один из местных жителей.





Фото вызвали бурное обсуждение среди подписчиков паблика. Мнения разделились. Одни считают, что сельчане должны радоваться тому, что сделали хотя бы так.«Не понимаю претензий. Видимо до этого было лучше? Вряд ли... Непонятно только, почему настолько выше сделали. Все равно спуски плавные. И теперь дорожное покрытие на самой дороге хуже, чем на тротуаре», пишет один из читателей.«Вот именно все не так!!! Хоть как-то сделали. Мы живем там где о ремонте дорог, не говоря о тротуаре» вообще не слышали», соглашается с ним другой.«Тротуар делают выше, для того чтобы машины на него не заезжали. Потому как вы сами знаете, как у нас водят. Дорога узкая, дворы впритык к дороге. Так правильнее всего. Так везде», считает еще один комментатор.Впрочем, многих такое строительное «ноу-хау» возмутило. В частности, непонятно, как по такому тротуару будут перемещаться инвалиды и мамы с колясками, особенно зимой.«Можно было просто отметку асфальта понизить. И бордюр тоже не правильно установили в местах уклона, заделали бетоном, который отлетит к черту через месяц!!! Горе-заказчики и рукожопые строители!»«Вообще по идее тротуары надо было на уровне дороги делать, чтобы вот такие вот не жаловались, и во дворы заезжать удобно было».«Да, эти подъёмы и спуски, пешком ходить неудобно, а с коляской? Это же делается по проекту какого-то умника, который штаны протирает в кабинете».«Давно к уголовной ответственности привлекать надо тех, кто принимает такое безобразие».Фото: «Аноним 03»