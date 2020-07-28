В Бурятии наградили пожарного и подростка, спасших людей

Мужчина и юноша 4 июля вынесли из огня мать с ребенком при пожаре в жилом доме



Награждение пожарного пожарно-спасательной части № 56 Главного управления МЧС России по Бурятии младшего сержанта внутренней службы Олега Фетисова и учащегося Мухоршибирской средней школы №1 Данилы Закирова прошло сегодня в Улан-Удэ.



Мужчина и юноша 4 июля спасли мать с ребенком при пожаре в жилом доме. За смелые и решительные действия, сопряженные с риском для жизни, проявленные при спасении людей от огня руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев вручил молодым людям почетные грамоты, сообщили в пресс-службе агентства.



«Вы не смогли остаться в стороне, когда людям была нужна помощь. Спасибо за самоотверженность и героизм!» - сказал Сергей Борошноев.



Подобное признание первое и для Олега, и для Данилы.



«Это моя работа. Самое главное, что мы спасли людей», - скромно комментирует полученную награду Олег Фетисов.



«Если вернуться назад, то поступили бы также», - добавил Данила Закиров.







«Забегали в квартиру несколько раз. Данила светил фонарем, я занимался поисками. В первый раз – вынес женщину, а ребенка нашли только на третий раз. Он маленький, щупленький, укутался в одеяло и с первого раза я его даже не заметил. Думал, что они потеряли сознание или успели надышаться, а оказалось – крепко спали. Когда забежал в дом, думал лишь о том, чтобы спасти всех, не дать никому погибнуть», - рассказывает Олег Фетисов.



В это время огнеборцы пожарной части № 60 приступили к ликвидации пожара, не дав огню распространиться внутрь помещения. За 27 минут им удалось полностью ликвидировать огонь. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



«Возгорание произошло в бывшем курятнике, что находился вблизи дома. Далее огонь перешел на крышу котельной, а затем на стену деревянного дома», - рассказал старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Мухоршибирского района ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Оленников.



Фото: egov-buryatia.ru/gochs Награждение пожарного пожарно-спасательной части № 56 Главного управления МЧС России по Бурятии младшего сержанта внутренней службы Олега Фетисова и учащегося Мухоршибирской средней школы №1 Данилы Закирова прошло сегодня в Улан-Удэ.Мужчина и юноша 4 июля спасли мать с ребенком при пожаре в жилом доме. За смелые и решительные действия, сопряженные с риском для жизни, проявленные при спасении людей от огня руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев вручил молодым людям почетные грамоты, сообщили в пресс-службе агентства.«Вы не смогли остаться в стороне, когда людям была нужна помощь. Спасибо за самоотверженность и героизм!» - сказал Сергей Борошноев.Подобное признание первое и для Олега, и для Данилы.«Это моя работа. Самое главное, что мы спасли людей», - скромно комментирует полученную награду Олег Фетисов.«Если вернуться назад, то поступили бы также», - добавил Данила Закиров. Как рассказывал «Номер один» , младший сержант пожарно-спасательной части № 56 Олег Фетисов, находящийся в свободное от несения службы время в Мухоршибирском районе, увидел возгорание и незамедлительно направился на помощь. В это время жильцы первой половины дома эвакуировались самостоятельно. Во второй половине находились женщина с ребенком. Не задумываясь, пожарный Фетисов и юноша Данила Закиров забежали в задымленную квартиру.«Забегали в квартиру несколько раз. Данила светил фонарем, я занимался поисками. В первый раз – вынес женщину, а ребенка нашли только на третий раз. Он маленький, щупленький, укутался в одеяло и с первого раза я его даже не заметил. Думал, что они потеряли сознание или успели надышаться, а оказалось – крепко спали. Когда забежал в дом, думал лишь о том, чтобы спасти всех, не дать никому погибнуть», - рассказывает Олег Фетисов.В это время огнеборцы пожарной части № 60 приступили к ликвидации пожара, не дав огню распространиться внутрь помещения. За 27 минут им удалось полностью ликвидировать огонь. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.«Возгорание произошло в бывшем курятнике, что находился вблизи дома. Далее огонь перешел на крышу котельной, а затем на стену деревянного дома», - рассказал старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Мухоршибирского района ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Оленников.Фото: egov-buryatia.ru/gochs