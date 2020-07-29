Зато вкусно и тепло

Бурятия наладит поставки за границу… оленьих унтов и жевательной серы

Как известно, в России на экспорт всегда отправляют все самое лучшее, инновационное и высококачественное. В общем, то, чем можно похвастаться (сырье не в счет). Следуя этому правилу, Бурятия наладит поставки за границу… оленьих унтов и жевательной серы. Вот иностранцы удивятся…

Еще недавно мы иронизировали над «инновационным» производством деревянных ложек на территории опережающего развития, созданной в Бурятии. Но разве можно останавливаться на достигнутом, добившись таких высот?«Компании-производители зимней обуви из оленьей шкуры «Унты» и натуральной жевательной резинки «Смолка Байкальская» вышли на иностранный рынок благодаря услуге «поиск российского поставщика по запросу иностранного покупателя» и содействию в электронной торговле». Такое сообщение появилось на сайте Российского экспортного центра.Унты и сера. Чем не повод для гордости? И это только начало. Впереди поставки лаптей, телег (в которые лошадей запрягают) и крепостных крестьян. А что? У нас тут еще много всего… инновационного.Нарисовал Укусика Покусай