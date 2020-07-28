Военных просят помочь дронами для поиска Ан-2 в Восточных Саянах

Правительство Бурятии готово начать наземную спасательную операцию при любой информации о возможном месте инцидента
Правительство Бурятии обратилось к командованию 36-й армии Восточного военного округа с просьбой о помощи в выделении армейского беспилотного летательного аппарата для поиска пропавшего в тайге самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс». Об этом сообщил сегодня вице-премьер правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовской.
По его словам, речь идет о дроне с возможностью полета до шести часов. Он может присоединиться к беспилотнику новосибирской компании Zala Aero Group, специалисты которой сегодня прибывают сегодня в райцентр Тункинского района Бурятии – Кырен. Вылет их аппарата с дальностью полета до 400 километров намечается на завтра после согласований маршрута с региональными органами управления воздушным движением.
Поиски продолжаются девятый день. Сегодня в тайге были обнаружены обломки самолета Ан-2 все той же авиакомпании «Феникс», но принадлежат они борту № 81519, потерпевшему аварию в прошлом году в 56 километрах севернее от Кырена в прошлом году. Тогда все завершилось благополучно для экипажа – сработал радиомаяк, который до сих пор молчит у Ан-2 - исчезнувшего нынче борта № 71276.
По словам, Петра Мордовского севернее села Тибельти Иркутской области местными охотниками обнаружены кедры со срезанными верхушками - следом, который мог оставить аварийно снижающийся Ан-2. В этот район направлена группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Три человека на одной единице техники проведут обследование территории.
«Предположения разные. Поиски осложняются тем, что мы не знаем направление движения пропавшего самолета. А от села Кырен до очага сибирского шелкопряда, который должен был обрабатываться, 180 километров по прямой. Четыре авиаборта, которые вели поиски ранее, налетали 160 авиачасов. Ежедневно обследуется более 2000 квадратных километров. Это - густая тайга и очень сложный рельеф. Начинать наземную спасательную операцию, не имея хоть какой-нибудь информации о возможном месте инцидента, бессмысленно, хотя все силы для такой операции к ней готовы», - подчеркнул Петр Мордовской.
Он отметил, что предложения родственников шести пилотов, находившихся в пропавшем самолете, наращивать силы наземной операции, «все понимают, и это будет сделано сразу после получения самой минимальной информации о направлении движения самолета или любой другой информации, способной помочь поискам».
«Ситуацию держит на личном контроле глава Бурятии Алексей Цыденов, которому я докладываю о ней в постоянном режиме», - сказал Петр Мордовской.
Как сообщал «Номер один», днем 27 июля на поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вышла группа добровольцев. Как рассказала пресс-секретарь главы Тункинского района Дора Хамаганова, в нее, в частности, входят два проводника из Тибельти Слюдянского района Иркутской области, очевидец падения самолета по имени Андрей и его брат, а также друг одного из пропавших пилотов. У них есть спутниковый телефон, по которому с ними будут связываться новосибирские специалисты из компании Zala Aero Group. Эта компания производит в Новосибирске современные беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, прямой трансляцией видео с места поисково- спасательных операций, с нескольких бортов одновременно.
По словам Доры Хамагановой, ранее на поиски самолета в северо-западную часть долины вышла группа из шести местных охотников. Они ищут в тайге пропавший самолет уже почти неделю.
Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями.
Фото: пресс-служба администрации Тункинского района
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