В Улан-Удэ частный детсад выкинули на улицу

Новый собственник здания отказался продлевать договор аренды





Комитет по образованию администрации Улан-Удэ прокомментировал закрытие частного детского сада «Кроша», расположенного на ул. Жердева. Сообщение о закрытии учреждения появилось сегодня утром в паблике «Аноним 03».