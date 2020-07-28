В Улан-Удэ частный детсад выкинули на улицу

Новый собственник здания отказался продлевать договор аренды
Комитет по образованию администрации Улан-Удэ прокомментировал закрытие частного детского сада «Кроша», расположенного на ул. Жердева. Сообщение о закрытии учреждения появилось сегодня утром в паблике «Аноним 03».
«В наше не простое время, когда в муниципальные детские сады попасть можно только ближе к школе, мы с радостью посещали частный детский сад «Кроша» в 44 квартале. Но сегодня нам сказали, что детский сад закрывают. Многолетняя борьба за здание проиграна. Наших детей и воспитателей попросту выставляют на улицу. Почти 90 детей лишают дошкольного образования, 90 семей вынуждены будут увольняться с работы и сидеть дома с ребёнком. Ведь обещали помочь, сказали, что обязательно найдут решение, а сейчас «разводят руками» и говорят «нет денег у города». Ну конечно, сейчас же не предвыборная кампания, можно и забыть, да и мало ли кто и что обещал. Мы любим наш детский сад! Детки с удовольствием ходят туда! Помогите нам!», - написал один из подписчиков паблика.
Напомним, конфликт вокруг здания детского сада «Кроша» длится уже не первый год. Первоначально помещение принадлежало компании «Мостоотряд-34», которое в 2017 году сдало его в аренду под детский сад за сто тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи. Договор был заключен до 1 сентября 2018 года.
По истечении договора «Мостоотряд-34» потребовал освободить помещение, однако детский сад съезжать отказался, попросив продлить ему срок аренды еще на год. Но руководство «Мостоотряда» было непреклонно и в сентябре 2018 года обратилось в суд с требованием заставить детсад покинуть занимаемые площади. Однако суд отказал компании в иске, поскольку на момент рассмотрения дела собственником здания оказалась уже другая организация – ООО «Транс-проект». К слову, ее соучредитель Магадей Давлетбаев является акционером «Мостоотряда», как собственно и сам «Транс-проект». В совокупности они контролируют более 40% акций компании.
Летом 2019 года в суд на «Крошу» подал уже «Транс-проект». Требование было все то же – «передать истцу незаконно находящееся у ответчика имущество». При этом, как отмечалось в материалах дела, истец уведомлял ответчика о необходимости возврата спорного имущества, «поскольку общество не намерено заключать договор аренды».
На этот раз суд требование собственника здания удовлетворил. Детский сад обязали покинуть помещение и выплатить истцу 500 тысяч рублей – долг по арендной плате. В настоящий момент решение суда обжалуется в апелляционной инстанции, однако в удовлетворении ходатайства «Кроши» о приостановлении исполнительного производства суд отказал.
Отметим, что еще в 2018 году власти заявили о готовности выкупить здание в муниципальную собственность. Цена вопроса составляла 26 миллионов рублей. Половина этой суммы даже была предусмотрена в республиканском бюджете на 2019 год.
- Предусмотрен трансферт городу Улан-Удэ в сумме 13,3 млн рублей. К этим деньгам город должен добавить еще 13,3 млн рублей. И провести выкуп. Иной информации, что с этим вопросом существуют какие-то трудности, у меня нет, - говорил министр финансов Бурятии Всеволод Мухин на сессии Хурала в 2018 году.
Однако, вопрос с выкупом по неизвестным причинам «завис».
Как сообщили сегодня в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ, чиновники неоднократно инициировали встречи собственника здания и руководителя детсада для решения вопроса заключения договора аренды и своевременной оплаты.
- Но сегодня решение суда уже на руках, его нужно исполнять. Волнения родителей понятны, поэтому мы со своей стороны принимаем все меры. Сегодня состоялась встреча с собственником здания. По инициативе собственника рассматривается вариант заключения договора с другим арендатором здания под детский сад, но с расторжением отношений с руководителем детского сада «Кроша», - сообщила начальник отдела дошкольного образования Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Анна Батурина.
По словам чиновницы, вопрос выкупа детского сада в муниципальную собственность «также обсуждается». Но для этого необходимо, чтобы собственник здания за свой счет привел его в соответствие санитарным требованиям, предъявляемым к муниципальным детским садам.
- В интересах детей и родителей, сотрудников детского сада в результате переговоров пришли к следующему решению: собственник заключает договор на длительный срок с другим арендатором при условии сохранения полного контингента детей, посещающих детский сад, а также сотрудников, при их желании работать в детском саду, - пояснила Анна Батурина.
Однако очевидно, что в мэрии сейчас пытаются лишь изобразить хорошую мину при плохой игре. Ведь в ходе судебных разбирательств и «Мостоотряд», и «Транс-проект» вообще не ставили вопроса о какой-либо пролонгации договора аренды. Их позиция была категоричной – освободить помещение. Вероятно, размещение детсада в этом здании в планы собственников совсем не входит.
Фото: «Аноним 03»
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