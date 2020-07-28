В Бурятии из Восточных Саян эвакуировали туристку на Ми-8

Женщину, которая получила травму ноги и не могла передвигаться самостоятельно, доставили в Иркутск

В 13:20 (местного времени) Ми-8 совершил посадку на базе Байкальского поисково-спасательного отряда в поселке Никола Иркутской области, пострадавшая передана бригаде врачей скорой помощи.









В Бурятии 27 июля вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на Шумакских источниках на границе Тункинского и Окинского районов республики участница зарегистрированной тургруппы получила травму ноги и не может передвигаться самостоятельно. Координаты местонахождения пострадавшей известны.«Было принято решение задействовать вертолет Ми-8 МЧС России и силы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Сегодня для проведения спасательных работ из города Иркутск вылетел борт с 4 спасателями и 1 врачом», - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Как рассказали спасатели, вертолет совершил посадку в горно-скалистой местности недалеко от местонахождения пострадавшей. Ей оказали первую помощь - обезболивание, наложение шины, перевязку и транспортировали на борт.» расположен на высоте 1558 м в Окинском районе Бурятии. Курорт известен, как место, где находятся свыше 100 источников минеральной воды различных свойств и качеств, включая выходы радоновой воды и лечебных грязей. Еще в 1954 году они были выделены в особый, редко встречающийся «Шумакский» тип углекислых термов. К нему относятся термальные углекислые воды, в составе которых доминируют гидрокарбонаты кальция и магния. Уникальность Шумакских источников заключается в том, что разнообразные по составу выходы воды расположены в большом количестве на небольшой территории недалеко друг от друга. Многие из лечебных свойств вод и грязей Шумака до сих пор не изучены, что связано с труднодоступностью этого места, которое долго было «диким курортом». Однако некоторые воды Шумака сравнивают с водами Цхалтубо, а еще одна их группа аналогична теплому нарзану Пятигорска и вод Белокурихи на Алтае.Фото и видео: 03.mchs.gov.ru