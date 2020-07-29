Забайкалье вышло на третий этап снятия ограничительных мер

В крае начинают работать кафе, рестораны, кинотеатры и детские сады



В Забайкалье сегодня возвращаются к работе в полном формате все сферы бизнеса, а также - детские сады. Соответствующее постановление подписано губернатором края Александром Осиповым, сообщает официальный портал региона.



Зампред краевого правительства Александр Бардалеев ранее рекомендовал открыть пляжи, общепит, детские образовательные учреждения, гостиницы, бассейны и сауны, аттракционы, кинотеатры, театры и концертные организации, библиотеки и читальные залы. Исходя из динамики заболеваемости, предложение поддержала главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа.



«Сегодня мы можем объявить о том, что все предприятия бизнеса возвращаются к обычному ритму, а это - главное, что было нужно предпринимателям, - рассказал Александр Бардалеев. - Есть хорошие новости и для родителей - садики снова распахнут свои двери. Однако, требования остаются прежними для всех. Обязательны дистанция в 1,5 метра, уведомление о возобновлении деятельности в органы Роспотребнадзора и министерство экономического развития края, соблюдение всех санитарных требований в условиях пандемии».



В ведомстве отметили, что в зале кинотеатра также будут соблюдать дистанцию в 1 метр между зрителями. Рядом смогут сидеть только члены одной семьи.



Запрещено проведение деловых мероприятий с числом участников более 50 человек, а также организация массовых культурных, спортивных и других зрелищных мероприятий.

Согласно постановлению, все предприятия общественного питания могут вновь открыть свои двери при соблюдение необходимых для этого условий. При этом между посетителями заведений необходимо обеспечить социальную дистанцию и установить перегородки между столиками (либо разместить столы на 1,5-2 метра друг от друга).



При этом в Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.



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