В Бурятии работники «скорой» пожаловались на главврача в прокуратуру

Они не получили «коронавирусные» доплаты
В прокуратуру Бурятии обратились работники Закаменской центральной районной больницы, которые на дождались выплат стимулирующего характера за работу в условиях коронавирусной инфекции.
«Четыре водителя и семь фельдшеров скорой помощи центральной районной больницы осуществляли выезд к местным жителям из числа контактных лиц для оказания медицинской помощи. Стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением правительства России медицинским работникам не произведены», сообщили в надзорном ведомстве.
Работники «скорой» получили обещанные надбавки только после того, как главврач ЦРБ получил представление прокуратуры.
Напомним, ранее аналогичная ситуация с «коронавирусными» доплатами сложилась и в Кяхтинской ЦРБ, где работники «скорой» получили их только после вмешательства прокуратуры.
Фото: «Номер один»
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