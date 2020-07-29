29.07.2020
В Бурятии работники «скорой» пожаловались на главврача в прокуратуру

В Бурятии работники «скорой» пожаловались на главврача в прокуратуру

Они не получили «коронавирусные» доплаты

В прокуратуру Бурятии обратились работники Закаменской центральной районной больницы, которые на дождались выплат стимулирующего характера за работу в условиях коронавирусной инфекции.

«Четыре водителя и семь фельдшеров скорой помощи центральной районной больницы осуществляли выезд к местным жителям из числа контактных лиц для оказания медицинской помощи. Стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением правительства России медицинским работникам не произведены», сообщили в надзорном ведомстве.

Работники «скорой» получили обещанные надбавки только после того, как главврач ЦРБ получил представление прокуратуры.

Напомним, ранее аналогичная ситуация с «коронавирусными» доплатами сложилась и в Кяхтинской ЦРБ, где работники «скорой» получили их только после вмешательства прокуратуры.

Фото: «Номер один»

коронавирус доплаты
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