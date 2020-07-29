Мечты ветеранов Бурятии сбываются благодаря социальному проекту

Доставлена коляска, оснащенная независимой подвеской с амортизатором, приобретен и установлен телевизор



Благодаря неравнодушным людям со всей России сбылась мечта 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Лазаря Анисимовича Афанасьева из Кяхтинского района Бурятии, сообщили в минсоцзащиты республики.



Излучающий оптимизм, всегда с активной жизненной позицией почетный гражданин района по состоянию здоровья стал нуждаться в кресле-коляске. На собранные средства приобретена коляска, оснащенная независимой подвеской с амортизатором, отличающаяся повышенным комфортом, удобством и безопасностью езды. Благотворительный фонд «Память поколений» не только приобрел коляску, но и оплатил ее доставку до Улан-Удэ. Далее молодогвардейцы района доставили подарок в Кяхту.



Лазарь Анисимович Афанасьев родился 10 ноября 1922 года в селе Бичура. Он с 1941 по 1945 годы воевал на западном фронте, демобилизовался в декабре 1946 года. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Знак Почета, медалями «За победу над Японией», «За освоение ценных и залежных земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина», медалью ВДНХ.



А в Селенгинском районе сбылась мечта Татьяны Амосовны Расторгуевой, вдовы участника Великой Отечественной войны Расторгуева Петра Петровича. Деньги в в сумме 15698 рублей поступили на счет местного магазина от организатора проекта Ярослава Селютина. Теперь новенький телевизор сейчас радует ветерана.



Татьяна Амосовна выражает огромную благодарность проекту «Мечта ветерана», специалистам отдела соцзащиты по Селенгинскому району, разместившим заявку на онлайн-площадке, и «Волонтерам Селенги», доставившим и установившим телевизор.



Напомним, всероссийский социальный проект «Мечта ветерана» стартовал в феврале 2020 года. Всего специалистами территориальных отделов и подведомственных учреждений минсоцзащиты Бурятии на площадке проекта в мае-июне были размещены 18 заявок о мечтах ветеранов Бурятии. Восемь из них уже сбылись.



Главная цель всероссийской онлайн-площадки https://мечтаветерана.рф – собрать в одном месте все несбывшиеся мечты ветеранов и помочь осуществить их совместными усилиями. Желающие могут внести свою посильную финансовую лепту в замену окон в квартирах ветеранов из Бабушкина и Улан-Удэ, достройку бани ветерана из Сотниково, приобретение ноутбука для общения с родственниками по скайпу ветерану из Тункинского района, приобретение холодильника для ветерана из Каменска, ремонте ванной комнаты ветерана из Гусиноозерска и еще многих ветеранов со всей страны. Социальный проект «Мечта Ветерана» продолжается.



Фото: egov-buryatia.ru/minsoc

