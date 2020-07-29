В Бурятии детский сад оплатил невыполненный капремонт

Должностному лицу учреждения пришлось заплатить штраф
В Муйском районе прокуратура нашла нарушения в работе руководства детского сада при проведении капитального ремонта.
«Дошкольное учреждение заключило контракт с коммерческой организацией на капитальный ремонт здания. Вопреки закону, учреждение произвело оплата невыполненных работ на сумму 94 тысячи рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.
За данное нарушение должностное лицо детсада привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?