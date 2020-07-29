В Иркутск не пустили «беспаспортный» скот из Бурятии

Из республики в Приангарье перевозили животных без ветеринарных документов
В Иркутской области на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке государственным инспектором Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Из села Малый Куналей Бичурского района Бурятии в Ангарск перевозили 45 голов крупного рогатого скота, а 150 голов овец из Хоринского района везли в Иркутск. Увы, ветеринарных сопроводительных документов на животных не имелось.
«Допущено нарушение требований ветеринарных правил по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Водители привлечены к административной ответственности, наложены штрафы. Груз возвращен отправителям», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Фото: 38fsvps.ru
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