В Иркутск не пустили «беспаспортный» скот из Бурятии

Из республики в Приангарье перевозили животных без ветеринарных документов



В Иркутской области на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке государственным инспектором Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.



Из села Малый Куналей Бичурского района Бурятии в Ангарск перевозили 45 голов крупного рогатого скота, а 150 голов овец из Хоринского района везли в Иркутск. Увы, ветеринарных сопроводительных документов на животных не имелось.



«Допущено нарушение требований ветеринарных правил по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Водители привлечены к административной ответственности, наложены штрафы. Груз возвращен отправителям», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Фото: 38fsvps.ru

