Несмотря на широкое распространение интернета, уровень доверия к электронным системам невысок
С 1 января нынешнего года в России введена электронная трудовая книжка. Об инициативе перехода на электронные трудовые книжки вместо классических бумажных слышали большинство россиян (83%), причем 29% говорят о высоком уровне информированности, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса о практиках использования трудовых книжек россиянами в настоящее время и об их отношении к инициативе по переходу на электронный формат ведения трудовых записей.
Хотели бы использовать электронную трудовую книжку вместо бумажной 29% опрошенных (за исключением неработающих пенсионеров). В авангарде желающих оформить для себя электронный аналог документа: жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), а также молодые люди 18-24 лет (51%).
Но более половины россиян не хотели бы оформлять электронную трудовую (56%). О своем нежелании чаще говорят жители сел (68%) и представители старшего поколения (68%). Также 6% россиян сообщили, что уже оформили электронную трудовую книжку, а каждый десятый (10%) затруднился ответить на этот
Среди тех, кто еще может продолжать трудовую деятельность, но при этом не оформил электронную трудовую книжку, почти треть (30%) хотели бы сменить бумажный формат на электронный. Большинство (63%) остаются верны бумажным трудовым книжкам в своих предпочтениях.
Россияне считают, что главные плюсы нового формата ведения трудовых записей — это надежность (12%), удобство (12%), доступность информации и простота ее получения (10%). Также в случае потери трудовой книжки данные проще восстановить из электронной версии (9%), электронный формат приведет к уменьшению бумажной волокиты (5%). При этом 24% россиян считают, что у электронной книжки нет преимуществ перед бумажной, а 30% затруднились оценить плюсы такого формата.
Есть и ряд минусов: треть россиян опасаются возможной потери данных из-за сбоев или взлома системы (34%). Наших соотечественников беспокоит, что базы данных могут попасть в руки недоброжелателей (5%), они не доверяют электронным носителям (4%) или бумажный вариант для них привычнее (4%). Также 4% сообщают, что не столь уверенно пользуются техникой и электронная трудовая книжка для них сложнее в использовании.
Среди работающих россиян большинство трудится официально с записью в трудовой книжке — 84%. Эта доля выше в крупных городах: в столицах она составляет 91%, в городах с населением 500-950 тысяч жителей - 87%. Не имеют официальной записи в трудовой о своем нынешнем месте работы 14% наших соотечественников. Чаще об этом сообщают жители сельской местности — 23%. Также чаще работают официально женщины, чем мужчины — 90% vs 79% соответственно сообщили о наличии записи в трудовой книжке. Неофициальная работа более распространена среди мужчин (19%) и молодых людей 18-24 лет (20%).
Опасения респондентов относительно безопасности данных при использовании электронной трудовой книжки проявляются и в их суждениях. Более половины россиян согласны, что бумажная трудовая книжка необходима, дабы обезопасить данные от сбоя в системе, который может привести к потере данных о трудовом стаже: такое мнение высказали 68%.
Почти четверть наших соотечественников (23%), напротив, склоняются к мнению, что в бумажной трудовой книжке нет необходимости, ведь в электронном формате все данные надежно сохранены. Согласны, что есть возможность утечки данных из электронной версии документа, из-за которой информация попадёт в третьи руки, 69% россиян. Но каждый пятый уверен (20%), что все данные могут быть надежно защищены в электронном формате.
Считают, что возможна ситуация, при которой запись в электронную трудовую книжку будет внесена без ведома работника, 46% наших соотечественников. Придерживаются мнения, что все записи в электронную трудовую могут быть защищены от односторонних действий и будут вноситься только с согласия работника, 39% россиян. Таким образом, можно отметить, что, несмотря на широкое распространение интернета и современных технологий в жизни наших соотечественников, уровень доверия к электронным системам невысок. При выборе между риском потери данных и надежным, но не слишком удобным бумажным форматом, предпочтение отдают проверенному варианту.
К слову, у 92% совершеннолетних россиян есть трудовая книжка: 43% хранят ее у работодателя, а 49% - у себя, на руках. Доля тех, кто сам хранит свою трудовую книжку, выше среди жителей сел (59%) и городских поселений с населением менее 100 тысяч человек (53%). Доля тех, кто оставил трудовую книжку у работодателя, больше среди жителей столиц (53%). У 7% россиян нет трудовой книжки.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?