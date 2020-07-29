29.07.2020
В Улан-Удэ подрядчика заставляют переделать отремонтированную дорогу

В Улан-Удэ подрядчика заставляют переделать отремонтированную дорогу

Сигнал о некачественном ремонте поступил от горожан

Подрядной организации, некачественно выполнявшей ремонт дорог по ул. Шумяцкого, 4 направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Подрядчик обязан заново уложить асфальтобетонное покрытие, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Сигнал о плохой работе поступил от горожан в соцсетях.

– Мы благодарим горожан за бдительность. Для исполнения требований предписания подрядчик произведет работы по демонтажу некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия, повторной подготовки основания, уплотнению. Затем повторно уложит асфальтобетонное покрытие, –рассказали в городской администрации.

Если подрядчик не исполнит предписание в установленный срок, то к нему будут применены штрафные санкции. В случаи повторного не исполнения предписания с ним будет расторгнут контракт с последующим занесением организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
ремонт дороги
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