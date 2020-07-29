В Улан-Удэ подрядчика заставляют переделать отремонтированную дорогу

Сигнал о некачественном ремонте поступил от горожан





Подрядной организации, некачественно выполнявшей ремонт дорог по ул. Шумяцкого, 4 направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Подрядчик обязан заново уложить асфальтобетонное покрытие, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Сигнал о плохой работе поступил от горожан в соцсетях.– Мы благодарим горожан за бдительность. Для исполнения требований предписания подрядчик произведет работы по демонтажу некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия, повторной подготовки основания, уплотнению. Затем повторно уложит асфальтобетонное покрытие, –рассказали в городской администрации.Если подрядчик не исполнит предписание в установленный срок, то к нему будут применены штрафные санкции. В случаи повторного не исполнения предписания с ним будет расторгнут контракт с последующим занесением организации в реестр недобросовестных поставщиков.Фото: мэрия Улан-Удэ