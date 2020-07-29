В Бурятии усиливают наземные поиски пропавшего Ан-2

К ним подключаются парашютисты-десантники Забайкальской авиабазы охраны лесов и беспилотники
В Бурятии наращивается наземная группировка для поиска в Восточных Саянах пропавшего самолета Ан-2 авикомпании «Феникс», сообщил сегодня журналистам вице-премьер правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовской.
«Сейчас в поисковой операции участвуют 56 человек, завтра к ним присоединятся еще 36 человек. В это число входят парашютисты-десантники Забайкальской авиабазы охраны лесов, сотрудники МЧС. У МЧС запрошен для поисков вертолет Ми-8 с десантным устройством. Это очень важно, так как люди, умеющие десантироваться в лесу, смогут быстр проверять любую информацию, касающуюся исчезнувшего «кукурузника», - сказал вице-премьер.
Он также отметил, что сегодня в поиски включаются два дрона: один Восточного военного округа с возможностью нахождения в воздухе до шести часов и дальнотсью полета до 400 километров, второй дрон новосибирской компании Zala Aero Group, которая привлечена к поискам родственниками пропавших пилотов вместе с волонтерами. В операции участвуют и волонтеры из Бурятии: охотники Тункинского района, сотрудники Тункинского национального парка и другие.
«За время поисков самолеты и вертолеты налетали 184 часов, обследовано 16 тысяч квадратных километров территории. Поиски осложняются горным рельефом местности и труднопроходимой тайгой. До сих пор нет точных данных о направлении полета Ан-2», - отметил Петр Мордовской.
Как сообщал «Номер один», днем 27 июля на поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вышла группа добровольцев. Как рассказала пресс-секретарь главы Тункинского района Дора Хамаганова, в нее, в частности, входят два проводника из Тибельти Слюдянского района Иркутской области, очевидец падения самолета по имени Андрей и его брат, а также друг одного из пропавших пилотов. У них есть спутниковый телефон, по которому с ними будут связываться новосибирские специалисты из компании Zala Aero Group. Эта компания производит в Новосибирске современные беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, прямой трансляцией видео с места поисково- спасательных операций, с нескольких бортов одновременно. По словам Доры Хамагановой, ранее на поиски самолета в северо-западную часть долины вышла группа из шести местных охотников. Они ищут в тайге пропавший самолет уже почти неделю.
Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями. Фото: пресс-служба администрации Тункинского района.
Фото: пресс-служба администрации Тункинского района
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