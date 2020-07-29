В Монголии насчитывается 100 лошадей Пржевальского

Дикие лошади успешно размножаются на родине своих предков в степи Хом



Поголовье диких лошадей в степи Хом достигло 100 особей, первый жеребенок-кобылка в этом году появился на свет 6 мая. Эту кобылку родила лошадь по имени Рубин. Об этом сообщает



В 2004 году в степь Хом, располагающуюся на территории сомона Дурвулжин аймака Завхан, впервые были завезены 12 тахи (лошадей Пржевальского) и еще 10 особей из Франции в 2005 году, а в 2011 году четыре особи из Чехии.



Все лошади, завезенные из Европы, акклиматизировались и успешно размножаются на родине своих предков.



В течение всего года сотрудники особо охраняемой зоны «Степь Хом» проводят исследования и мониторинг популяции резвых хозяев степи на воле. С 1998 года французская Ассоциация по лошади Пржевальского реализует комплексную программу реинтродукции и сохранения тахи в Монголии. В результате дикие хозяева степи были успешно возвращены в дикую природу – в котловину Великих озер на западном регионе Монголии. Сотрудничество монгольских и зарубежных исследовательских организаций продолжается.



Аймак Завхан находится на северо-западе Монголии. На севере Завхана проходит государственная граница между Монголией и Россией (Тува).



Лошадь Пржевальского — вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии. Ранее эти дикие лошади были широко распространены в лесостепях, степях и полупустынях Европы, степях и отчасти лесостепях Казахстана и юга Западной Сибири к востоку до Барабинской и предалтайской степей, Салаирского кряжа и озера Зайсан В мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии и 1 домашней лошади. Потомки тех лошадей уже на протяжении многих поколений разводятся в неволе, в зоопарках и заповедниках мира. С 2015 года в России в Оренбургском заповеднике реализуется двенадцатый в мире и первый в России проект реинтродукции лошади Пржевальского. Его официальное название — «Программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в заповеднике Оренбургский».



Фото: montsame.mn Поголовье диких лошадей в степи Хом достигло 100 особей, первый жеребенок-кобылка в этом году появился на свет 6 мая. Эту кобылку родила лошадь по имени Рубин. Об этом сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на «Степь Хом», которая управляет одноименной особо охраняемой комплексной зоной в аймаке Завхан.В 2004 году в степь Хом, располагающуюся на территории сомона Дурвулжин аймака Завхан, впервые были завезены 12 тахи (лошадей Пржевальского) и еще 10 особей из Франции в 2005 году, а в 2011 году четыре особи из Чехии.Все лошади, завезенные из Европы, акклиматизировались и успешно размножаются на родине своих предков.В течение всего года сотрудники особо охраняемой зоны «Степь Хом» проводят исследования и мониторинг популяции резвых хозяев степи на воле. С 1998 года французская Ассоциация по лошади Пржевальского реализует комплексную программу реинтродукции и сохранения тахи в Монголии. В результате дикие хозяева степи были успешно возвращены в дикую природу – в котловину Великих озер на западном регионе Монголии. Сотрудничество монгольских и зарубежных исследовательских организаций продолжается.Аймак Завхан находится на северо-западе Монголии. На севере Завхана проходит государственная граница между Монголией и Россией (Тува).— вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии. Ранее эти дикие лошади были широко распространены в лесостепях, степях и полупустынях Европы, степях и отчасти лесостепях Казахстана и юга Западной Сибири к востоку до Барабинской и предалтайской степей, Салаирского кряжа и озера Зайсан В мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии и 1 домашней лошади. Потомки тех лошадей уже на протяжении многих поколений разводятся в неволе, в зоопарках и заповедниках мира. С 2015 года в России в Оренбургском заповеднике реализуется двенадцатый в мире и первый в России проект реинтродукции лошади Пржевальского. Его официальное название — «Программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в заповеднике Оренбургский».Фото: montsame.mn