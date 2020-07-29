Более половины ДТП с участием автобусов в Бурятии произошли по вине их водителей

Всего за полгода в республике зарегистрировано 30 происшествий с автобусами





За 6 месяцев этого года на дорогах Бурятии зарегистрировано 30 ДТП с участием автобусов. В результате этих происшествий 1 человек погиб, 57 получили травмы различной степени тяжести. 17 аварий произошли по вине водителей автобусов, сообщили в ГИБДД Бурятии.

Основными видами происшествий с участием автобусов являются столкновения транспортных средств (18), далее идет «падение пассажира» (9) и наезды на пешеходов (3).Сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение ПДД в отношении водителей автобусов возбуждено 1895 административных дел. Камерами ЦАФАП зафиксировано 3132 нарушения в области дорожного движения, совершенных водителями автобусов.Фото: ГИБДД Бурятии