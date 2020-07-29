Экологи Бурятии против нового перечня запретов около Байкала

Перечень не затрагивает статусные инвестпроекты, но грозит дискриминацией местного населения
«Байкальская экологическая коалиция» призвала отклонить проект постановления правительства России «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» в существующей редакции. Об этом говорится в обращении незарегистрированного объединения общественных активистов, научных экспертов и предпринимателей Бурятии. Документ распространен сегодня.
В нем содержится призыв голосовать до 3 августа против принятия проекта в редакции, размещенной на федеральном портале проектов нормативных актов.
«Проект постановления требует возвращения на доработку, поскольку предлагаемые изменения в перечень запрещенных видов хозяйственной деятельности не имеют должного обоснования и способны существенно ухудшить и без того неблагоприятную ситуацию, связанную с состоянием окружающей среды и деградацией экосистемы в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (далее - ЦЭЗ БПТ)», - говорится в обращении.
Общественники полагают, что проект нормативного акта прежде нуждается в проведении ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) с независимой экспертизой, а также в детальных очных общественных обсуждениях, особенно с органами местного самоуправления и жителями побережья Байкала.
При этом, по их оценке, «самые существенные опасения вызывает то, что перечень, не распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые на основании актов правительства России, распоряжений и поручений президента России, т.е. на распорядительные, а не нормативные акты». Иными словами, «проект постановления правительства ставит реализацию отдельных задач государства, а именно реализацию инвестиционных проектов, выше фундаментальной государственной цели - сохранения озера Байкал, закрепленной в Конституции России и Национальных целях развития России до 2030 года».
Еще один важный недостаток проекта, по мнению авторов обращения, заключается в том, что в отличие от действующего перечня большая часть нового проектам нормативного акта состоит из отсылочных норм к иным нормативно-правовым актам самых разных статусов, часть из которых подлежит регуляторной гильотине, т.е. будет изменена.
В результате, проект запрещает практически любую экономическую деятельность населения вплоть до капитального строительства, развития туризма, коммерческого производства пищевой продукции и т.д. Принятие «отсылочной» версии постановления породит на озере Байкал риск коллапса природопользования, так как новый проект противоречив, неудобопонимаем и содержит массу новых скрытых запретов на ранее разрешенную населению и муниципалитетам деятельность.
Более того, «проект ключевого нормативно-правового акта, регулирующего природопользование на Байкале, который не обсуждался с местными жителями, грозит дискриминацией местного населения и органов самоуправления, способен породить коррупцию и правовую неопределенность, и может способствовать росту уровня бедности и социальной напряженности», - говорится в обращении.
Общественники предлагают сформировать рабочую группу с участием Минприроды России, представителей Байкальского региона, ученых и представителей общественных организаций для доработки проекта перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. А также - организовать проведение детальных общественных слушаний в поселениях на берегах Байкала.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?