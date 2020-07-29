В Бурятии посевные площади наращивают фермеры и предприниматели

Они специализируются на выращивании зерновых и кормовых культур, население «отвечает» за картошку и овобщи



В Бурятии по итогам весеннего сева нынешнего года снизились посевные площади в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения, соответственно на 4,9 и 5,9 %. Зато в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей площади выросли на 18%, сообщает Бурятстат.



В итоге посевная площадь яровых культур в хозяйствах всех категорий составила 110,8 тысячи гектаров и сохранилась на уровне 2019 года.



В структуре посевных площадей зерновые культуры составляют 55,6 % (в 2019 году – 56,8 %), кормовые – 35,8 % (34,1 %). В посевах зерновых основные виды – пшеница (52,1 %) и овес (34%).



Если сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели специализируются на выращивании зерновых и кормовых культур (доля в посевах этих категорий 99,2 и 97,9 % соответственно), то хозяйства населения на выращивании картофеля и овощей (доля 84,4 и 67,5 %).



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

