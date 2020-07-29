Возле Байкала могут разрешить производство кефира и сыров

Иначе местные жители будут питаться корой и ягодами

Депутат Госдумы Михаил Щапов просит главу Минприроды Дмитрия Кобылкина уточнить формулировку перечня запрещённых в центральной экологической зоне Байкала видов деятельности

Сейчас проходит публичное обсуждение перечень запрещённых в центральной экологической зоне Байкала видов деятельности. Документ утверждается постановлением правительства РФ.

Щапов обратил внимание на то, что в перечне есть запрет на производство продуктов биотехнологическими методами.

«На самом деле брожение дрожжей в тесте, элементарное сквашивание молока — это тоже биотехнологические методы. То есть, если этот пункт останется, то в пределах 50 километров от Байкала нельзя будет производить йогурты, кефир, хлеб, сыр и подобные продукты», — отметил парламентарий.

Он предложил Минприроды уточнить формулировку документа и направил соответствующее обращение на имя главы министерства.

«Московским чиновникам такие простые вещи, видимо, неизвестны. Местным жителям, похоже, предлагается питаться корой и ягодами», — указал Щапов.