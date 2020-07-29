Спецназ ВВО захватил автомобиль в степях Бурятии

Спецназовцы использовали бронеавтомобили «Тигр-М» на 35-градусной жаре



В Бурятии подразделение специального назначения общевойскового объединения Восточного военного округа провело тактико-специальное учение с применением новейших бронированных автомобилей «Тигр-М», сообщила пресс-служба ВВО.



Военнослужащие отработали порядок захвата автомобиля условного противника в степи, провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов. Обнаружив лагерь условного противника, военнослужащие окружили и уничтожили его с применением стрелкового оружия.



Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.



Специальные занятия проводились в очень жарких климатических условиях. Температура воздуха в районе выполнения задачи составила + 35 градусов. Особенностью выполнения задач стало отсутствие ориентиров в степной местности.



Фото: structure.mil.ru



