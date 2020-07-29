В Бурятии семья погорельцев уже два года ютится в гараже

Женщина с мужем-инвалидом в одночасье остались без крыши над головой





Два года назад в семье Житухиных случилось горе. Из-за неисправной электропроводки ночью начался пожар на веранде. Ольга и Сергей чудом успели через окно выбраться из охваченного огнем дома. Пожар распространялся так быстро, что даже документы вынести не успели.

Банковские реквизиты для оказания материальной помощи:





Получатель: ЖИТУХИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА



Счет получателя: 40817810609162660953



БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК

ИНН: 7707083893



БИК: 048142604

Корреспондентский счет: 30101810400000000604

Код подразделения Банка 18 86 01 01 22



Большой дом в Онохое семья купила в 2007 году. Понятно, что пришлось вкладываться в ремонт, обустраивать дом. Но два года назад все их труды и вложения пошли прахом.- Два года назад в июне в первом часу ночи я проснулась, услышав громкие щелчки. Смотрю, света нет нигде, выхожу из зала, а за окошком зарево. На веранду дверь открываю, а там полыхает все. Я побежала будить сына. Он сразу начал нас с мужем эвакуировать через окно. Сначала меня, потом отца. Через дверь выйти не могли, там уже все горело, - вспоминает ту страшную ночь Ольга Житухина.Ситуация усложнялась тем, что супруг Ольги Житухиной – инвалид, переживший инсульт, часть тела у него парализована. Спустить его из окошка, располагающегося довольно высоко над землей, было очень сложно. Благо успел на помощь сосед, «принявший» мужчину во дворе. К этому моменту огонь полыхал уже внутри дома. О том, чтобы спасти хоть что-то из ценных вещей, уже не было речи.- Хорошо, как раз в этот день у нас гостил сын. Если бы не он, я бы не смогла одна вытащить Сережу - вместе бы или задохнулись, или сгорели. Сын едва сам успел спрыгнуть с окна, позади него в комнате уже все горело. Еще когда он не спрыгнул, то мне кричал: «Мама, где документы?». А я растерялась, не могу никак вспомнить. Вместе с сумкой они так и сгорели, потом пришлось все восстанавливать.Пожарная машина приехала быстро, помогали и соседи. Но теперь для проживания сгоревший дом никак не подходит. Ольга и Сергей Житухины в одночасье потеряли все, что нажили за свою жизнь. Отремонтировать полусгоревший дом у пенсионеров средств нет. Что делать? Решили пока что жить в… гараже. Благо, что он большой – 13 квадратных метров. Отгородили часть гаража стенкой, законопатили щели, стали жить в тесноте и поистине спартанских условиях. Но выбора особого не было – не на улицу же идти.- Пять метров отгородили – вот и живем здесь, в гараже. Перегородку сделали, немножко подремонтировали. Я все швы сама пенила. Но все равно холодно, все продувается – гараж есть гараж. Тем более что пол забетонированный. Хотя мы его подняли, засыпали опилками и сверху деревянный пол постелили, но все равно от бетона идет холод. Теснота, все сыпется, это ужасно. Конечно, по сравнению с тем, что люди живут на улице, в колодцах, у нас получше немного, - улыбаясь, пытается пошутить Ольга Житухина.Погорельцам выдали положенные им 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, районная администрация помогла немного с досками для ремонта гаража. На этом материальная помощь для погорельцев в нашей стране заканчивается. Предложения по поводу проживания семьи в реабилитационном центре Житухины даже не рассматривают.- Нам сначала предлагали мужа-инвалида поселить в интернате, но как при живой жене можно куда-то его отдать? В реабилитационном центре проживать тоже не хотим, все равно это же казенный дом, а хочется свое жилье, домашнего уюта в нем, - сетует погорелица.Отметим, что в случае, если бы семья переехала в казенное учреждение, то по закону они взамен гособеспечению обязаны отдавать 75% от своего дохода государству.Удивительно, но эта история так бы и осталась никому неизвестной, если бы не вмешательство сердобольной соседки. Сами Житухины уже давно со своей участью смирились и даже мысли о том, чтобы обратиться в СМИ, у них не было. Сначала информация о семье, проживающей в гараже, попала в местный паблик Онохоя, затем на место выехали районные журналисты. Словом, неравнодушные люди бросили клич о помощи. Однако средств собрали очень мало – порядка трех тысяч. Но теперь у семьи Житухиных появилась хоть какая-то надежда.- Мы разговаривали с общественниками по поводу ремонта дома. Там можно убрать обгоревший пристрой, сделать внутренние работы, ведь не так много повреждено огнем. А может быть, появятся волонтеры, кто поможет с проведением восстановительных работ. Мы будем рады любой помощи. Очень хотим вернуться домой к себе и жить, как все люди, - обращается к жителям республики Ольга Житихина.Ольга Лазарева, «Номер один»Фото: скриншот видео «Вперед ТВ»