Жителям Бурятии открыли полный доступ в поликлиники и стационары

Также возобновляется прием граждан в учреждениях соцзащиты
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия, с 29 июля можно проводить плановую госпитализацию пациентов в стационары медицинских организаций независимо от формы собственности. Так же разрешены плановые диспансеризация населения и профилактические осмотры, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп.
Также разрешен допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа. Временная приостановка снята и для планового восстановительного и санаторно-курортного лечения, оздоровления населения.
Кроме того, возобновляется прием граждан в учреждениях социальной защиты населения стационарного типа, социального обслуживания населения и перевод в другие учреждения, сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.
Напомним, плановая госпитализация населения в Бурятии была приостановлена с апреля, когда в республике были зафиксированы первые очаги заболевания коронавирусной инфекцией.
Фото: «Номер один»
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