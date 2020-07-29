Жителям Бурятии открыли полный доступ в поликлиники и стационары

Также возобновляется прием граждан в учреждениях соцзащиты





Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия, с 29 июля можно проводить плановую госпитализацию пациентов в стационары медицинских организаций независимо от формы собственности. Так же разрешены плановые диспансеризация населения и профилактические осмотры, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп.

Также разрешен допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа. Временная приостановка снята и для планового восстановительного и санаторно-курортного лечения, оздоровления населения.Кроме того, возобновляется прием граждан в учреждениях социальной защиты населения стационарного типа, социального обслуживания населения и перевод в другие учреждения, сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.Напомним, плановая госпитализация населения в Бурятии была приостановлена с апреля, когда в республике были зафиксированы первые очаги заболевания коронавирусной инфекцией.Фото: «Номер один»