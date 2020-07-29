В Бурятии получит продолжение большой «курортный роман»

Стратегического инвестора «Аршану» и «Горячинску» подбирает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций
Затяжная история вокруг бывших профсоюзных курортов «Горячинск» и «Аршан», завершилась, казалось бы, в прошлом году созданием управляющей компании ООО «Курорты Бурятии». Профсоюзы сохранили в ней 40% доли, а 60% отошли «дочке» известной в республике фирмы «Дорстройсервис». Однако, история, видимо, получит продолжение. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АНО АПИ) выразило готовность оказать содействие в привлечении стратегического инвестора для развития курортов, сообщила пресс-служба самого агентства.
«Нашим Агентством разработана стратегия привлечения инвестиций в проект. Сейчас идет разработка концепции развития обоих курортов и расчет инвестиционных показателей. Мы помогаем ООО «Курорты Бурятии» в привлечении стратегического инвестора. Также ожидается, что проект получит статус резидента ТОР «Бурятия» - пакет необходимых документов был передан в Корпорацию развития Дальнего Востока. По предварительным расчетам требуется объем инвестиций порядка 1,42 миллиарда рублей. Получение статуса резидента ТОР поможет получить налоговые преференции и сделать реализацию проекта более эффективной», – отметил директор по транспортной и логистической инфраструктуре АНО АПИ Роман Семенцов.
«Курорты «Горячинск» и «Аршан» являются жемчужиной медицинского туризма в нашей республике. При должном внимании в подборе инвестора, может возникнуть синергия, которая позволит нашим курортам стать альтернативой известным европейским курортам», – подчеркнула министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева.
Ну, и далее в пресс-релизе приводятся традиционные в таких случаях комплименты. «Горячинск» и «Аршан» являются одними из самых популярных курортов Бурятии. Они находятся в удивительных природных заповедниках Бурятии: «Горячинск» – на берегу озера Байкал, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а «Аршан» – у подножия Саянского хребта, среди хвойных лесов и горных рек Тункинского национального парка. Эти курорты работают круглогодично и вместе принимают до 18 тысяч посетителей в год.
«Номер один» еще в прошлом году подробно рассказывал о том, что знаменитые здравницы Бурятии «Аршан» и «Горячинск» обрели новых хозяев. Казалось бы, хеппи энд, учитывая, что прежние хозяева едва не довели их до ручки. Новые собственники уже объявили о спасении курорта. Но вдруг выяснилось, что денег на это у инвесторов нет. И компания с говорящим названием «Курорты Бурятии» полезла в кредиты – сразу на 110 миллионов рублей. Возникает вопрос: что будет дальше? И не приведет ли такой поворот к еще худшим последствиям для «Аршана» и «Горячинска»? Интересно, что вопросы не теряют своей актуальности и через год.
Напомним, все начиналось в 2018 году, когда выяснилось, что профсоюзное предприятие «Байкалкурорт» накопило почти 100 млн рублей долгов. Налоговая служба обратилась в Арбитражный суд с исками о погашении долгов по налогам. Однако обе стороны договорились о мировом соглашении. По решению суда заявитель и ответчик должны были определиться с размером задолженности и найти возможность передать имущество в залог. Уже летом 2018 года профсоюзы Бурятии решились продать курорт в связи с накопившимися долгами. Причем предложение главы Бурятии Алексея Цыденова о безвозмездной передаче курорта «Аршан» в собственность республики отклонили без раздумий, ведь появился потенциальный покупатель – ООО «Байкалмедсервис», владельцем которого является Иринчей Матханов. Сообщалось, что он был готов приобрести предприятие со всеми долгами.
Бизнесмен и депутат Народного Хурала, который имеет опыт в близком по профилю гостиничном бизнесе и является активным пропагандистом народной медицины, планировал трудоустроить всех сотрудников курорта и сохранить бесплатный доступ к питьевым скважинам. Однако сделка забуксовала. Тогда в Объединении профсоюзов внезапно задумались о передаче курорта «Аршан» в собственность республики. Согласно официальной версии, юристы Иринчея Матханова предложили слишком сложную схему передачи прав собственности. К тому же, как оказалось, многие объекты на «Аршане» не были должным образом оформлены.
Имелась еще одна непреодолимая сложность, которую разъяснял на пресс-конференции журналистам глава Бурятии.
«Горячинск» и «Аршан» сложно разделить, поскольку лицензия выдана на «Байкалкурорт», на минеральные воды, а сегодня в рамках Тункинского национального парка добыча полезных ископаемых (а минеральные воды относятся к полезным ископаемым) запрещена, то есть действует только эта старая лицензия. Переоформить как-то по-другому уже будет невозможно, поэтому, чтобы сохранить, нужно оставить в существующем формате. То есть там можно поменять учредителя, но не сам «Байкалкурорт», - говорил Алексей Цыденов.
Исходя именно из этого, теперь вдвойне любопытно, что за «стратегический инвестор» вдруг обозначился на курортном горизонте Бурятии. И зачем, все-таки, ввязался год назад в «курортный роман» «Дорстройсервис»? Компания работает на рынке с 2005 года. Основным направлением ее деятельности является строительство и содержание автодорог, железных дорог, посадочных полос аэродромов. Многочисленные контракты на ремонты федеральных и местных дорог в Бурятии и в Забайкальском крае позволяли предприятию быть вполне успешным и без нового, причем непрофильного, вида деятельности.
Короче – ждем продолжения романтической истории, которой теперь обещают еще и европейский финал. Замечательно, но напомним - на кону лицензия на воды Аршана.
Фото: «Номер один»
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