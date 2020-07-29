В Бурятии судимый оленевод убил такого же напарника

Два работника оленеводческой фермы выпивали и поссорились



В Бурятии по подозрению в убийстве работника оленеводческой фермы задержан его 62-летний напарник. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия в ночь с 25 на 26 июля 2020 года мужчины распивали спиртное. В ходе употребления алкоголя между двумя ранее судимыми работниками произошла ссора, в ходе которой потерпевший оскорбил нецензурной бранью своего напарника. После этого подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов в область грудной клетки потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте.



На следующий день, проснувшись, остальные участники распития, обнаружили труп мужчины, после чего один из них выехал с фермы, доехал до места, где имеется сотовая связь и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.



Фото: buryatia.sledcom.ru

