В Улан-Удэ началась рабочая приемка отремонтированных дорог

Работы принимаются досрочно, что дает возможность спокойно устранять замечания



В Улан-Удэ сегодня прошла рабочая приемка трех объектов, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это дороги по улицам Тобольская, Жердева и Калашникова. Нынче первые объекты, которые уже вводятся в эксплуатацию, хотя срок окончания ремонта - 1 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.



В приемке приняли участие представители министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, администрации Улан-Удэ, регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», СМИ.



В этом году показатели по сдаче объектов в эксплуатацию улучшились, отметил заместитель министра транспорта Бурятии Сергей Белоколодов. «Мы работаем лучше, чем в прошлом году. На сегодняшний день объектов со стопроцентным покрытием асфальтобетоном – 18. Плюс еще семь объектов, где степень готовности покрытия от 70 до 90%. На 54% сделаны работы по укладке асфальтобетона. В прошлом году эта цифра на 29 июля было 30%. Соответственно, где-то на 10-12% по освоению средств мы впереди», – сообщил он.



Первым осмотренным объектом стал участок автодороги по улице Тобольская. Здесь подрядной организацией установлены бортовые камни, проведено фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, асфальтирование. «Работы были начаты в конце апреля. Установку и демонтаж бортовых камней производили в течение двух недель. Плотно зашли уже в мае на полотно: фрезерование и последующим асфальтированием в два слоя», – отметил Александр Балабанов, заместитель генерального директора ООО «Доринвест».



В целом работой подрядчика комиссия осталась довольна, однако обратили внимание на скопление воды на проезжей части, сколы на бортовых камнях и неровный люк. Приемочный акт будет подписан только после получения подтверждения об устранении замечаний.



Далее комиссия проверила дороги на улицах Жердева и Калашникова. По словам заместителя директора управления «Улан-УдэСтройзаказчик» Павла Малых, в ходе рабочей приемки выявлены замечания.



«Они касаются бортовых камней, люков и обеспечения безбарьерной среды. Все замечания зафиксировали. Затем оформим акт и направим подрядной организации. В течение пяти дней подрядчик обязан устранить замечания и уведомить заказчиков, чтобы мы повторно произвели приемку и удостоверились в устранении этих замечаний. По улице Калашникова надо будет заделать вырубку, которая до этого брали для лабораторного испытания покрытия автомобильной дороги, стыки и сколы», – рассказал он.



Отметим, по результатам лабораторных исследований по вырубкам на всех трех участках автомобильной замечаний нет. Вторым этапом ремонта дорог станет благоустройство тротуаров. «Первоначальную экономию, которая образовалась по торгам, мы распределили на тротуары. На этих участках будут другие подрядчики. Все замечания представителей фонда «Общество без барьеров» будут приняты во внимание и уже другими подрядными организациями будут устранены. В ближайшее время процедура торгов будет завершена. И до 1 октября ремонт тротуаров будет выполнен в полном объеме», – отметил Павел Малых.



По словам Галины Горбатых, члена общественной палаты России, председателя регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», в этом году дороги сдаются раньше. «Ранее дороги у нас сдавались, когда уже белые мухи полетели. Это радует, сейчас есть возможность все исправить. Обычно это было тогда, когда реально исправлять недочеты было невозможно. Пожелание, чтобы скорее прошли торги по тротуарам и все также, когда еще тепло, собрались и приняли ремонт», – отметила она.



Напомним, ремонт автодорог в Улан-Удэ проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего этом году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта будут отремонтированы 27 участков автодорог на сумму 700 миллионов рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

