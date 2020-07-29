В Бурятии на пожаре погиб ребенок

Причина пожара и личность погибшего подростка устанавливаются
В Бурятии в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района сегодня произошел пожар в неэксплуатируемом здании, которое ранее использовалось как точка быстрого питания.
На момент прибытия пожарных здание горело изнутри. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили внутри строения тело ребенка лет 12-и без признаков жизни.
Причина пожара и личность погибшего ребенка устанавливаются, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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