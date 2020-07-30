В Бурятии чиновника наказали за внеплановую проверку бизнесмена

Проведение проверки не согласовали с прокуратурой





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Комитета по управлению имуществом Прибайкальского района.

«Орган земельного контроля провел выездную внеплановую проверку индивидуального предпринимателя, нарушив гарантии защиты хозяйствующего субъекта от необоснованных проверок со стороны контролирующего органа. Проверка проведена вопреки федеральному закону, в отсутствие согласования с органами прокуратуры», сообщили в надзорном ведомстве.По постановлению прокурора района начальник отдела землепользования Комитета по управлению имуществом привлечен к административной ответственности.Фото: «Номер один»