В Бурятии гостиница не выплатила зарплату работникам

Долг составил почти триста тысяч рублей
Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в работе гостиницы в Тункинском районе.
«В нарушение Трудового кодекса РФ перед 8 работниками гостиницы образовалась задолженность по зарплате за март 2020 года в размере 297 тысяч рублей», сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор района внес представление исполнительному директору организации, по результатам рассмотрения которого долг перед работниками погашен. Кроме того, исполнительному директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?