В Бурятии гостиница не выплатила зарплату работникам

Долг составил почти триста тысяч рублей





Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в работе гостиницы в Тункинском районе.

«В нарушение Трудового кодекса РФ перед 8 работниками гостиницы образовалась задолженность по зарплате за март 2020 года в размере 297 тысяч рублей», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор района внес представление исполнительному директору организации, по результатам рассмотрения которого долг перед работниками погашен. Кроме того, исполнительному директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.Фото: «Номер один»