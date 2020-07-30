В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 4081

В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 319 больных



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4081. Это на 35 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ - 2293 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3346 человек, умер 41 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 35 новых случаев COVID-19: 22 человека – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 1124 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 319 больных. Из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 375 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре пациента с COVID-19, на ИВЛ - один, старше 65 лет - нет. В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два, старше 65 лет - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - один.



В трех обсерваторах находится 39 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2323 человек, с нарастающим итогом – от 234 235 человек. Тест-системы для лабораторного исследования.



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