В Национальный музей Бурятии переданы раритетные весы

Безмен, изъятый таможенниками у гражданина КНР, признан культурной ценностью



Столетние весы-безмен, обнаруженные бурятскими таможенниками в багаже китайского туриста в воздушном пункте пропуска «Улан-Удэ (Мухино)», переданы в Национальный музей Бурятии на временное хранение до последующего распоряжения Министерства культуры РФ, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Бурятские таможенники обнаружили ручные весы-безмен в личных вещах иностранца, вылетавшего из России рейсом Улан-Удэ – Пекин. Согласно маркировке, изделие изготовлено в 1881 году в германском княжестве Рейсс. Ни пассажирской таможенной декларации, ни разрешительных документов на вывоз весов у гражданина Китая не оказалось.



Экспертиза подтвердила, что шкальные ручные весы являются предметом культурной ценности как измерительный прибор бытового назначения, созданный более 100 лет назад. Рычаг и ползун весов выполнены из латуни, подвес и крючок – из стали. Рыночная стоимость изделия – 3067 рублей.



Октябрьским районным судом Улан-Удэ весы конфискованы и обращены в доход государства.



Как рассказала старший государственный таможенный инспектор Бурятской таможни Баирма Цыденова, с февраля 2019 года введен новый порядок распределения культурных ценностей. Теперь министерство культуры РФ на конкурсной основе определяет учреждения для передачи конфискованных культурных ценностей на постоянное хранение на основании заявок от учреждений. Таким образом, весы могут стать экспонатом не только в бурятских музеях, но и в любом ином музее России, который захочет пополнить свою коллекцию этим предметом. До этого времени они будут временно храниться в Национальном музее Бурятии.



Рейсс (букв. «русский») – владетельный дом, правивший в XII-XX веках графствами и княжествами на территории современной немецкой земли Тюрингия. В XIX веке владения Рейссов составляли суверенные княжества Рейсс-Грейц и Рейсс-Гера. Княжество Reuss просуществовало в составе Германской империи до 1918 года.



Фото: Бурятская таможня