У-УАЗ готов привлечь более 40 инженеров из других регионов России

Завод участвует в программе повышения мобильности трудовых ресурсов
Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) стал участником подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Бурятии «Содействие занятости населения». Она направлена на привлечение в регион квалифицированных кадров, проживающих в других регионах РФ. Участие в программе позволит оказывать работнику меры поддержки до одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.
В рамках соглашения с республиканским Агентством занятости У-УАЗ сможет в 2020 году привлечь 43 специалиста из других регионов России, имеющих квалификацию инженер-технолог или инженер-конструктор.
Механизм реализации программы предусматривает финансовую поддержку работодателя, компенсируя ему расходы, связанные с переездом, адаптацией и обустройством на новом месте жительства. Работник при заключении трудового договора на срок не менее двху лет получает меры поддержки от работодателя.
«Развитие производственной системы, производство новых перспективных изделий, возросшая роль нематериальных активов, определяет высокий спрос на компетентных специалистов, который по объективным причинам не может быть удовлетворен за счет рынка труда в самой Бурятии. Участие в программе позволит нам влить в коллектив сотрудников с новым, свежими взглядом, а для работника и членов его семьи - это возможность бесплатной релокации, обустройство на новом месте, гарантированное в соответствии с трудовым договором место работы и заработная плата», - отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.
Работники, привлеченные по программе, могут при заключении трудового договора выбрать оказание одной или нескольких мер поддержки: компенсация расходов на проезд; провоз личного имущества; наем, аренда или приобретение жилья в Бурятии; профессиональное обучение и (или) дополнительное профессиональное образование. Возможна оплата расходов на жилищно-бытовое обустройство и мест в дошкольных образовательных организациях для детей работников. Каждый может рассчитывать на единовременную выплату. Размер финансовой поддержки на одного работника и членов его семьи не может превышать 1 миллион рублей.
Как сообщал «Номер один», У-УАЗ в общей сложности сейчас требуется около 200 инженерно-технических специалистов и 300 рабочих. «Постановка на производство новых перспективных изделий требует привлечения талантливой молодежи. Мы тесно работаем с базовым для нас Восточно-Сибирским университетом технологий и управления. Начало трудовой деятельности уже на старших курсах вуза, считаю, помогает студентам «врасти корнями» и в профессию, и в родную землю, твердо встать на ноги уже с юного возраста. На нашем заводе успешно реализовать себя могут и опытные профессионалы. Мы уже приняли часть необходимого нам персонала и продолжаем набор», - отмечал Леонид Белых.
На протяжении нескольких лет У-УАЗ реализует ряд программ, предоставляющих возможность получить профильную профессию по целевым договорам в технических вузах страны, повысить квалификацию, приобрести практические навыки. Участие в государственных программах поддержки позволяет предприятию выплачивать субсидии приезжающим в регион профильным специалистам. Рабочим и инженерам предлагается также работа вахтовым методом по системе аутстафинга.
Комплексная система работы предприятия с персоналом включает в себя также программу по адаптации молодых рабочих, программу повышения квалификации руководителей и специалистов, программу подготовки кадрового резерва.
Фото: У-УАЗ
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