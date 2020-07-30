30.07.2020
Заиграевский депутат лишен прав за езду «под кайфом»

Заиграевский депутат лишен прав за езду «под кайфом»

Обследование в Республиканском  наркодиспансере выявило у народного избранника признаки употребления каннабиоидов

Мировой суд Октябрьского района Улан-Удэ признал главу поселения «Первомайское» и депутата Заиграевского райсовета Вячеслава Амагаева виновным «в управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ).  

Как следует из постановления суда,  автомобиль депутата «Лексус» был остановлен инспекторами ГИБДД на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Состояние опьянения подтверждается актом медицинского освидетельствования в  «Республиканском наркологическом диспансере». В результате  исследования у народного избранника и главы сельского поселения обнаружен основной метаболит теграгидроканнабинола. т.е. установлено состояние опьянения.  Как правило, в организме такое вещество появляется после курения производных конопли.

Вячеслав Амагаев, являющийся в Заиграевском райсовете членом Комиссии  по законности и правопорядку (!), оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Согласно данным государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие», в 2019 году Вячеслав Амагаев уже получал аналогичное наказание за вождение в нетрезвом состоянии, но оспорил его, поскольку обвинению не удалось доказать, что за рулем автомобиля был именно он.

К слову, депутатом райсовета Вячеслав Амагаев был избран все в том же 2019 году. А выдвинуло его на выборы Заиграевское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Фото: pixabay.com

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