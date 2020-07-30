В Бурятии утонул ребенок

Десятилетняя девочка без присмотра взрослых купалась в опасном месте Селенги



В Бурятии накануне днем на реке Селенга вблизи поселка Ганзурино Селенгинского района в неприспособленном для купания месте утонула десятилетняя девочка. Вечером этого же ее тело обнаружили рыбаки, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



«В настоящее время обстоятельства гибели устанавливаются, но уже сейчас можно сказать, что ребенок погиб по вине взрослых. Именно из-за отсутствия контроля девочка купалась в опасном месте, не зная, что даже нахождение на берегу без сопровождения уже опасно», - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.



Фото: 03.mchs.gov.ru

