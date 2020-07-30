В Улан-Удэ поднимается плата за детсады

Льготы – многодетным семьям, инвалидам и сиротам

С 1 сентября вступит в силу указ администрации Улан-Удэ, согласно которому изменится плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах

В день на одного ребенка плата в возрастной группе от 1 до 3 лет составит 148 рублей при круглосуточного пребывания и 123 рубля при 8-10-часового пребывании. Из этой суммы 10 рублей идут на расходные материалы, остальное на приобретение продуктов. В возрастной группе от 3 до 7 лет плата за день составит от 183 до 152 рублей.

Если группа кратковременного пребывания, то есть до пяти часов, то плата будет 131 рубль для малышей от 1 до 3 лет, а если ребенку от 3 до 7 лет – питание обойдется в 165 рублей. При этом уточняется, что родительская плата на приобретение продуктов питания вносится за дни фактического посещения ребенком муниципального образовательного учреждения.

- Для многодетных семей плата за ребенка составит 50 %. При этом родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией не взимается, - уточняется в приказе.

Последнее изменение платы за питание в детсадах было в 2017 году.





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