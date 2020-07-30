В Бурятии оценят воздействие туризма на полуостров Байкала - Святой Нос

В комплексных работах участвуют зоологи, ботаники, физгеографы и картографы



Геоэкологическое обоснование развития познавательного туризма в условиях современной пирогенной (пожарной) и антропогенной (влияние человека) нагрузки должны разработать участники проекта, который реализует «Заповедное Подлеморье» при поддержке фонда «Озеро Байкал», сообщили в объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника.



Старт этого проекта дан экспедицией на плато единственного полуострова на Байкале - Святой Нос. Это одно из излюбленных мест для активного туризма на Северном Байкале. Сюда от побережья Баргузинского залива ведет популярнейшая «Тропа испытаний», а на восточном берегу полуостров огибает экотропа «В бухту Змеевая». Можно ли их соединить в один многодневный маршрут?



Ученые постараются найти способствующие сохранению природы варианты в течение десятидневных изысканий в конце июля – начале августа. В комплексных работах участвуют зоологи, ботаники, физгеографы и картографы. Они оценят влияние туризма на растительный и животный мир, будет создан ряд тематических карт.



Некоторые виды исследований будут проведены впервые на хребте выше границы леса. В частности: заложены мониторинговые площади восстановления растительности вдоль троп и на гарях; описан видовой состав грызунов на послепожарных участках; оценена популяция копытных и создание ортофотопланов при помощи квадрокоптера. Для этого участники проекта должны пройти десятки километров по высокогорным тундрам и подгольцовым зарослям, провести детальные биологические и географические исследования на потенциальных маршрутах и привлекательных участках на полуострове Святой Нос.



Ученым предстоит проанализировать лесовосстановительные процессы на разновременных гарях и выполнить оценку возможности использования этих участков для развития познавательного туризма. Мобильность группы во многом будет обеспечена облегченным современным оборудованием, приобретенным за счет средств гранта.



Результаты проекта позволят найти баланс между развитием познавательного туризма и охраной окружающей среды, что благотворно повлияет на сохранение природных комплексов и их бережную демонстрацию туристам.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

