В Бурятии продолжаются поиски Ан-2

Наземную группировку поисков усилили профессиональные спасатели и авиадесантники



В Бурятии расширяются поиски пропавшего самолета Ан-2. Накануне в поселок Кырен прибыли шесть спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, мобильная группировка регионального главка МЧС из 13 человек. А также – 20 парашютистов-десантников Забайкальской авиабазы лесов, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В администрации Тункинского района сегодня рано утром прошло координационное совещание по проведению наземных поисковых работ. Продолжается облет территории. Обследовано уже более 16 тысяч квадратных километров территории.



В поисках принимают участие сотрудники Тункинского национального парка и добровольцы. Представители отряда «Лиза Алерт» продолжают помогать приглашенным новосибирским специалистам из компании Zala Aero Group в сборе информации по поискам. Эта компания производит в Новосибирске современные беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, прямой трансляцией видео с места поисково- спасательных операций, с нескольких бортов одновременно.

.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горы и глухая тайга.



Фото: пресс-служба администрации Тункинского района.



