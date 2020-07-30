В Бурятии назвали типичное лицо больного коронавирусом

Это работающий человек в возрасте 40-65 лет





Как сообщила сегодня на брифинге для журналистов заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина, эпидемиологический процесс по заболеваемости коронавирусом в республике характеризуется доминированием домашних очагов.

- Сейчас 277 таких очагов, за всеми установлено наблюдение, проводится работа с контактными лицами, - сказала Елена Кузьмина.Что касается структуры инфицированных, то порядка 40% из них – работающее население. Примерно 60% от этого числа приходится на служащих различных организаций.28% заболевших - это не работающие жители республики. Еще примерно по 12-13% больных составляют пенсионеры и дети школьного возраста.Возраст самой большой группы больных составляет от 40 до 65 лет. Доля заболевших среди лиц 65 лет и старше – порядка 9%. Как отметила представитель Роспотребнадзора, возрастная структура заболевших практически не меняется с начала пандемии.Фото: pixabay.com