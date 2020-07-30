Ситуация с коронавирусом в Бурятии остается нестабильной

В республике отсутствует динамика к снижению числа инфицированных





Сегодня на брифинге для журналистов заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в республике как нестабильную.

- Бурятия входит в число 30 субъектов России, где отмечается нестабильная эпидемиологическая ситуация, то есть отсутствует стойкая динамика к снижению числа заболевших. Уже месяц у нас заболеваемость на одном уровне. Значит, инфицирование происходит из дня в день на одном уровне. И только благодаря своевременности противоэпидемиологических мероприятий этот уровень не растет, - отметила Елена Кузьмина.По словам представителя Роспотребнадзора, с этой ситуации крайне важно продолжать строгое соблюдение всех действующих «антиковидных» мер, в частности, масочный режим.- У нас уже не за горами начало сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому к сентябрю мы как-то должны выйти на снижение заболеваемости. Иначе нам придется очень сложно работать, - предупредила Елена Кузьмина.Фото: pixabay.com