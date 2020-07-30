В Бурятии вакцинация против гриппа начнется в сентябре

Осенью ожидается комбинированная циркуляция вирусов гриппа «А», «Б» и коронавирусной инфекции



Осенью в Бурятии ожидается комбинированная циркуляция вирусов гриппа «А», «Б» и коронавирусной инфекции, поэтому у нас должен быть создан коллективный иммунитет. Об этом сообщила сегодня журналистам Виктория Колмакова, главный врач городской поликлиники № 2.



Для этого, по ее словам, должны быть привиты 60% населения республики, а не 50-55%, как было ранее. А в группах риска должны быть привиты 75% человек. «Поэтому мы будем призывать население по мере поступления новой вакцины прибыть в поликлиники для вакцинации. Вакцина новая, безопасная и рассчитана на то, чтобы противостоять сочетанию вирусов. В сентябре начнется вакцинация», - отметила она.



По ее словам, специалисты в наступающем осеннем сезоне будут тщательно мониторить 17 аденовирусов, которые будут тестироваться у групп риска, пожилых людей, медиков, педагогов, детей. Это позволит контролировать уровень защиты и при необходимости вводить ограничительные мероприятия в школах, детсадах, вузах, хотя все надеются, что ограничений не потребуется.



Кроме того, ослабленные дети или взрослые будут прививаться пневмококковой вакциной против пневмоний. «Это отдельная определенная группа риска», - пояснила Виктория Колмакова.



В августе ожидается большое поступление новой гриппозной вакцины, она бесплатна в рамках Национального календаря прививок. Также дополнительно за счет средств республиканского бюджета за 10 миллионов рублей закуплена пневмококковая вакцина для тех, кто страдает хроническим обструктивным заболеванием легких и из групп риска. Это для профилактики пневмонии.



Фото: pixabay.com

