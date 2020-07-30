В Улан-Удэ открываются новые дежурные группы в детсадах

Детей уже принимают более 140 дежурных групп в 26 муниципальных дошкольных учреждениях



В Улан-Удэ сегодня открылись дополнительные дежурные группы в еще двух муниципальных детских садах - №67 «Подснежник» и №71 «Огонек», сообщили в городской администрации.



Таким образом, на сегодняшний день приемом детей занимаются более 140 дежурных групп в 26 муниципальных дошкольных учреждениях города. Это детские сады № 1, 3, 15, 27, 35, 38, 41, 47, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 70, 71, 86, 87, 88, 95, 96, 111, 113, 161. Их посещает более 1300 детей.



«В каждом из них организован «входной контроль» - термометрия сотрудников, детей, родителей, визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, наличие средств индивидуальной защиты. В ближайшее время планируется открытие дежурных групп еще в пяти муниципальных садах города», - рассказали в Комитете по образованию Улан-Удэ.



Помимо муниципальных учреждений, в городе работают 58 частных детских садов, которые посещают более 1000 детей.



Напомним, в соответствии с указом главы Бурятии детские сады начинают работать поэтапно по графику. При приеме детей обязательно наличие справки от педиатра, в т. ч. об эпидемиологическом окружении в период коронавируса. Количество мест в детсадах ограничено, так как в одной группе количество детей не должно превышать 15 человек.



Фото: ulan-ude-info.ru

