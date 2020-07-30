В Бурятии прибывших из зарубежья обязали проходить обследование на COVID-19

Это касается россиян, которые по прибытии должны в течение трех дней сдать анализы на COVID-19 методом ПЦР на дому



В Бурятии для иностранных граждан, посещающих Россию, введено обязательное условие – наличие отрицательных результатов лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию. Что же касается граждан России, то по прибытии они должны в течение трех дней сдать анализы на COVID-19 методом ПЦР на дому, сообщила заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора и Елена Кузьмина.



Россия с 1 августа Россия поэтапно возобновляет международное авиасообщение. На первом этапе откроется постоянное авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Танзанией, Турцией. Прием рейсов будет осуществляться в четырех пунктах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.



Гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Бурятию, необходимо незамедлительно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию» министерства здравоохранения Бурятии по номеру телефона (3012)37-95-32 или в диспетчерскую службу 112.



В случае появления любого ухудшения состояния здоровья - незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций. Во время прохождения лечения, в том числе при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пациентам предписано выполнять требования по изоляции до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования. Изоляция предполагает нахождение в отдельном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и другими жителями республики, не подвергнутыми изоляции.



В случае возвращения в Россию вывозными международными рейсами пассажиры обязаны выполнять требования об изоляции в домашних условиях или условиях обсерватора сроком 14 календарных дней со дня прибытия. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Российскую Федерацию для трудовой деятельности, также проходят обязательную изоляцию сроком 14 календарных дней со дня прибытия.



Иностранные граждане в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, проходят обследование в российских медицинских организациях в трехдневный срок со дня прибытия. Оплата исследований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Фото: egov-buryatia.ru

