В Улан-Удэ задержана группа бутлегеров

Полицейские изъяли из незаконного оборота около 10 тонн нелегальной алкогольной продукции

В ходе обысков в складских и жилых помещениях полицейскими изъято более 25 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции пятнадцати торговых наименований, около полутора тонн этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, оборудование, фурнитура, поддельные акцизные марки, а также более 1000 пачек табачных изделий различных марок с признаками контрафактности.











«В Улан-Удэ сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии и регионального УФСБ России во взаимодействии с Управлением МВД России по Улан-Удэ при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, осуществлявших незаконное производство и сбыт немаркированной продукции через мелкорозничные магазины.Следователем Следственной части Следственного управления МВД по Бурятии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ.Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Фото и видео: МВД России