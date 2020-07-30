На Байкале стартует международная парусная регата

Мероприятие стартует в субботу

Baikal Sailing Week-2020 состоится уже в четвертый раз и продлится с 1 по 8 августа.

Как сообщается на сайте регаты, она проводится на парусных яхтах в двух дивизионах. Всем экипажам предоставляются шкиперы – профессиональные яхтсмены, обладающие опытом управления парусными яхтами и прекрасно разбирающиеся в сложной навигации и метеорологии озера Байкал.

Принять участие в регате могут как опытные, так и начинающие яхтсмены.

– Поскольку в рамках недельного формата весь Байкал объять невозможно, сформирован новый маршрут. В этом году участники смогут познакомиться с островом Ольхон и другими достопримечательностями именно Малого моря, не теряя драгоценного времени на длинный переход от Иркутска по Ангаре, – говорят организаторы.

Предполагаемый маршрут регаты: п. Сахюрта – бухта Загли – п. Хужир – мыс Хобой – мыс Зама – бухта Уюга – о. Огой, о. Тойнак, о. Баракчен – залив Шида – п. Сахюрта (оз. Байкал).





Фото организаторов