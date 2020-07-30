В Бурятии глава СУСК вновь консультирует кино

Режиссер «Головара» обратился за помощью к профессионалам перед съемкой продолжения криминальной драмы



Руководитель Следственного управления СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков встретился с известным кинорежиссером Юрием Ботоевым, который обратился за помощью и консультацией при съемках нового фильма, сообщили в пресс-службе управления.



Два года назад на экранах кинотеатров показана криминальная драма «Головар» кинорежиссера Юрия Ботоева. Показ фильма и последующая трансляция через видеохостинг YouTube прошли с успехом, собрав миллионы просмотров.



Одной из сюжетных линий фильма является расследование уголовного дела об убийстве сына главного героя. Роль следователя Следственного комитета исполнил известный журналист Игорь Озеров, которому удалось перевоплотиться и создать правдоподобный и близкий к реальному образ следователя. Во время съемочного процесса сотрудники Следственного управления консультировали творческую группу фильма и оказывали содействие.



А недавно Юрий Ботоев анонсировал начало съемок фильма «Головар 2. Струна». Известно, что одним из героев драмы снова является следователь Следственного комитета. За помощью в съемках второй части фильма режиссер вновь обратился в Следственное управление.



В ходе встречи Вячеслав Сухоруков отметил, что первую часть картины посмотрел в кинотеатре и поделился своими хорошими впечатлениями от просмотра. Юрий Ботоев рассказал, что по сценарию второго фильма роль следователя также важна, а его образ будет способствовать популяризации работы следственных органов. Вячеслав Сухоруков дал подчиненным сотрудникам поручение взаимодействовать со съемочной группой фильма и оказать помощь в съемках сцен с участием следователя.



Фото: buryatia.sledcom.ru

