Мэрия Улан-Удэ хочет почистить воздух в городе законом

Муниципалитет готовит поправки в республиканский закон «Об охране атмосферного воздуха»





Администрация Улан-Удэ приняла сегодня решение о создании рабочей комиссии, которая подготовит поправки в республиканский закон «Об охране атмосферного воздуха» для улучшения экологии города, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Некоторые сжигают отработанное моторное масло, которое недопустимо жечь. Некоторые находятся в непосредственной близости от тепломагистралей, но, тем не менее, безответственно относятся к экологии и топят углем. Хотя их соседи, такие же бизнесмены, выбирают центральное тепло или электричество», – отметил он.





Созданный по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова проектный офис «Воздух» провел совещание по правовым аспектам борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в столице Бурятии. В совещании приняли участие представители надзорных органов, правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала республики, администрации Улан-Удэ.Эксперты обсудили правовое регулирование вопросов загрязнения воздуха. Как отметил первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский, ситуации, когда нет правовых оснований привлечь к ответственности владельцев котельных, других источников выбросов загрязняющих веществ, возникают часто.Свои предложения внесли и надзорные органы. В частности, Роспотребнадзор поддержал инициативу мэра о запрете на ввод в эксплуатацию новых автономных котельных на твердом топливе.«На сегодняшний день ситуация в законодательстве не только не помогает, но и наоборот усложняет нашу совместную работу по организации и проведению, в том числе надзорных мероприятий в области охраны атмосферного воздуха. Наибольший объем выбросов вносят объекты ТГК-14 (50%), но эти выбросы не создают высокие концентрации загрязняющих веществ . Проблема в других источниках, имеющих невысокой температуры выбросы, которые фактически не рассеиваются и оседают прямо в зоне нашего дыхания», – рассказал Андрей Цырендоржиев, заместитель начальника отдела санитарного надзора республиканского управления Роспотребнадзора.По его словам, зачастую действующие федеральные законы противоречат друг другу. Так, федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» не предусматривает прямой возможности запрещать строительство и эксплуатацию объектов, в случае если превышены показатели загрязнения атмосферного воздуха. При этом федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указывает, что если на территории населенного пункта превышены показатель загрязнения, то в дальнейшем любое проектирование, строительство каких-либо источников выбросов загрязняющих веществ не допускается.«Таким образом, федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» смотрит в основном на экологию, не обращая внимание на здоровье населения. Поскольку на федеральном уровне этот процесс не урегулирован, то единственным вариантом будет внесение изменений в наше региональное законодательство», – отметил он.Его корректировка позволит надзорным органам проводить проверки и применять санкции к источникам выбросов, автономным котельным юридических лиц, иных источников выбросов, на которые жалуются горожане.«Будем вносить законодательные инициативы для того, чтобы мы могли заходить на территории этих котельных, проверять. Установить нормативный выброс для этих котельных и проверять их в период проведения отопительного сезона, соответствуют ли их выбросы тем параметрам, которые мы им установим», – отметил Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Напомним, проектный офис «Воздух» ведет работу по всем направлениям, связанным с проблемой загрязнения атмосферного воздуха. В частности, сформированы две постоянные рабочие группы – «технологическая» (по технологиям и теплоэнергетике) и «мониторинг» (по замерам и мониторингу состояния воздуха). В них участвуют ученые, экологи, федеральные и республиканские ведомства.Фото: pixabay.com