У лесников Бурятии не хватало дронов и тепловизоров

Пожарно-химические станции оказались укомплектованы не полностью







Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Кабанского лесхоза.

«В нарушение Лесного кодекса РФ пожарно-химические станции лесхоза не оснащены в полном объеме средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. На станциях отсутствует необходимое количество моторных лодок, беспилотных летательных аппаратов, тепловизоров, ручных метеостанций. Длина пожарных рукавов не соответствует нормативу», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурором направил иск в суд, обязывающий лесхоз укомплектовать пожарно-химические станции необходимыми средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, а Республиканского агентства лесного хозяйства - предусмотреть финансирование на приобретение этих средств.Суд требования прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»