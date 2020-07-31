В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 4123

В республике 0,97% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4123. Это на 42 случая больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ - 2315 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3384 человек, умер 41 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 42 новых случаев COVID-19: 13 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 984 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 367 больных. Из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 331 больной COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре пациента с COVID-19, на ИВЛ - один, старше 65 лет - нет. В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - трое тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два, старше 65 лет - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - один.



В трех обсерваторах находится 26 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1923 человек, с нарастающим итогом – от 236 158 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в рспублике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии 0,97% выявленных случаев COVID-19 привели к летальному исходу, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За последнюю неделю этот показатель увеличился: по данным на 22 июля 0,96% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатель Бурятии находится на шестом месте среди регионов ДФО.



Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 13 673. Показатель смертности по России - 1,65%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается рост этого показателя с 1,61% до 1,65%.



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