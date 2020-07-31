В Улан-Удэ перевозчики «бьются» за 97-й маршрут

Споры по конкурсу на его обслуживание продолжаются в УФАС



Бурятское УФАС России приняло к рассмотрению жалобу индивидуального предпринимателя на действия организатора торгов - Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления.



Заявитель указывает на необоснованный допуск и признание победителем конкурса на осуществление перевозок по маршруту №97 ООО «Южный». Рассмотрение жалобы состоится 6 августа в 15:0. До принятия антимонопольным органом решения организатор торгов не вправе заключать договор с победителем.



Между тем, в середине июля УФАС уже рассматривало две жалобы на этот конкурс. Тогда в действиях конкурсной комиссии были выявлены нарушения, касающиеся необоснованного отказа в допуске к торгам ООО «Альянс» и ООО «Южный». В соответствии с предписанием антимонопольного органа комиссия провела повторную процедуру оценки заявок и перевозчики были допущены к конкурсу.



Кроме того, УФАС выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях одного из участников торгов. ООО «Южный» в своей заявке указало четыре транспортных средства, уже задействованных в пассажирских перевозках в Гусиноозерске. Компания получила предупреждение, и в итоге данные автобусы не учитывались конкурсной комиссией при оценке заявки перевозчика.



Обращает на себя внимание то, что конкуренция за 97-й маршрут развернулась на фоне явного кризиса маршрутных перевозок в Улан-Удэ, который признают республиканские и городские власти.



Фото: egov-buryatia.ru Бурятское УФАС России приняло к рассмотрению жалобу индивидуального предпринимателя на действия организатора торгов - Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления.Заявитель указывает на необоснованный допуск и признание победителем конкурса на осуществление перевозок по маршруту №97 ООО «Южный». Рассмотрение жалобы состоится 6 августа в 15:0. До принятия антимонопольным органом решения организатор торгов не вправе заключать договор с победителем.Между тем, в середине июля УФАС уже рассматривало две жалобы на этот конкурс. Тогда в действиях конкурсной комиссии были выявлены нарушения, касающиеся необоснованного отказа в допуске к торгам ООО «Альянс» и ООО «Южный». В соответствии с предписанием антимонопольного органа комиссия провела повторную процедуру оценки заявок и перевозчики были допущены к конкурсу.Кроме того, УФАС выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях одного из участников торгов. ООО «Южный» в своей заявке указало четыре транспортных средства, уже задействованных в пассажирских перевозках в Гусиноозерске. Компания получила предупреждение, и в итоге данные автобусы не учитывались конкурсной комиссией при оценке заявки перевозчика.Обращает на себя внимание то, что конкуренция за 97-й маршрут развернулась на фоне явного кризиса маршрутных перевозок в Улан-Удэ, который признают республиканские и городские власти. Как сообщал «Номер один» , из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пассажиропоток на городских маршрутах значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Сокращение парка во многом связано и с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам.Фото: egov-buryatia.ru