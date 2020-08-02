В Бурятии вновь объявлено штормовое предупреждение

Ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, сильные дожди и ливни, грозы, возможен град



В Бурятии 2-3 августа ожидается выход южного циклона, который обусловит в большинстве районов республики дожди, местами сильные и очень сильные. Местами возможны грозы, сильные ливни, град, усиление ветра до 24 метров в секунду.



В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



В случае возникновения нештатной ситуации, а также при необходимости помощи пожарных и спасателей звоните по телефонам 101 или 112.



Фото: 03.mchs.gov.ru



